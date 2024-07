Grünen-Chefin führt Verluste bei Jungwählern auch auf Pandemie zurück

Berlin: Grünen-Chefin Lang hat die jüngsten Verluste ihrer Partei und die Zugewinne der AfD bei Jungwählern auch auf Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie zurückgeführt. Im ZDF-Sommerinterview sagte sie, die Politik sei zu sehr im Krisenmodus gewesen mit Pandemie und Ukraine-Krieg. Die Interessen der Jugendlichen seien dabei zu kurz gekommen. Hoffnungen, die viele junge Menschen bei der Bundestagswahl 2021 in Grüne und auch FDP gesetzt hätten, habe man nicht eingelöst, so Lang. Das müsse sich ändern - etwa mit Blick auf die Bildungspolitik. Wer Kanzlerkandidat ihrer Partei bei der nächsten Wahl ist, soll noch heuer entschieden werden, so die Grünen-Politikerin. Beste Chancen dafür räumte sie Wirtschaftsminister Habeck ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 18:00 Uhr