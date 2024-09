Grünen-Chef Nouripour kritisiert erweiterte Grenzkontrollen

Berlin: Grünen-Chef Nouripour sieht die erweiterten Grenzkontrollen in Deutschland kritisch. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, an den Grenzen stauten sich nicht Menschen, sondern Lastwagen. Das gefährde die Lieferketten und überfordere die unterbesetzte Bundespolizei. Die Kontrollen sollten deshalb keinen Tag länger dauern als nötig. Als Teil einer strengeren Migrationspolitik wurden die Kontrollen in Deutschland am Montag auf Anweisung von Innenministerin Faeser auf alle Landesgrenzen ausgeweitet.

