Grüne wollen mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden

Berlin: Im Streit über die Migrationspoltik hat sich der Bundesvorsitzende der Grünen, Banaszak, dafür ausgesprochen, die deutschen Sicherheitsbehörden besser zu vernetzen und sie mit mehr Befugnissen auszustatten. Die SPD warf der Union vor, in den vergangenen Wochen ein Sicherheitspaket blockiert zu haben. Sie will im Bundestag Gegenvorschläge auf den Tisch legen. Die FDP hält den geplanten 5-Punkte-Plan der Union für die richtige Richtung und will dem Antrag zustimmen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 16:00 Uhr