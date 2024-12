Grüne wollen AfD im Bundestag weiter wichtige Posten verweigern

Berlin: Die Grünen finden, dass der AfD auch in der nächsten Wahlperiode wichtige Posten des Bundestags wie der des Vizepräsidenten verwehrt bleiben sollen. Fraktionschefin Haßelmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei sollte man solche wichtigen Posten nicht anvertrauen. Haßelmann hofft, dass auch andere Fraktionen dies in Zukunft unterstützen. Vor knapp drei Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die AfD keinen Anspruch auf einen Posten des Parlamentsvizes hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2024 03:00 Uhr