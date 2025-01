Grüne Woche in Berlin wird für Publikum geöffnet

Berlin: Die Internationale Grüne Woche wird am Vormittag mit einem Rundgang eröffnet, an dem auch Landwirtschaftsminister Özdemir teilnimmt. Bis zum Ende kommender Woche werden über 300.000 Gäste aus aller Welt erwartet. Parallel dazu beraten Agrarministerinnen und -minister aus 70 Ländern beim Welternährungsforum über die Sicherung der Artenvielfalt und Wege zur nachhaltigen Nutzung von Biomasse. Überschattet wird die Messe durch einen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Deshalb dürfen keine Paarhufer wie Rinder, Schweine und Schafe ausgestellt werden.

