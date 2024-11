Grüne verabschieden Omid Nouripour als Parteichef mit stehenden Ovationen

Wiesbaden: Die Grünen sind mit ihrem dreitägigen Parteitag in den Bundestagswahlkampf gestartet. Die scheidende Bundesgeschäftsführerin Büning sagte zum Auftakt des Treffens in Wiesbaden, seit dem Bruch der Ampel-Koalition vor anderthalb Wochen seien bereits über 9.000 Anträge zum Partei-Eintritt eingegangen. Die Grünen hätten damit mehr Mitglieder als je zuvor. Morgen sollen die rund 800 Delegierten die neuen Parteichefs wählen. Der scheidende Parteichef Omid Nouripour wurde am Abend mit großem Beifall verabschiedet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 20:00 Uhr