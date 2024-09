Grüne und Union streiten über dauerhafte Grenzkontrollen

Berlin: In der Debatte um eine Begrenzung der irregulären Migration beharrt die Union auf dauerhaften Kontrollen an den deutschen Grenzen. Die CSU-Innenpolitikerin Wittmann verwies im Morgenmagazin von ARD und ZDF auf die Praxis während der Fußball-EM, die sich bewährt habe. Ihren Worten zufolge müssen die Grenzkontrollen so lange beibehalten werden, bis die EU-Außengrenzen gut geschützt sind. Die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic widersprach in der selben Sendung. Sie nannte dauerhafte Grenzkontrollen ineffektiv und unrealistisch. Diese würden ihrer Ansicht nach zu viel Personal binden, dass die Polizei andernorts dringend benötigt. Man müsse auch aufpassen, durch nationale Alleingänge nicht europäische Errungenschaften zu gefährden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 11:00 Uhr