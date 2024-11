Grüne starten mit Kanzlerkandidat Habeck in den Wahlkampf

Wiesbaden: Die Grünen haben Wirtschaftsminister Habeck zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl Ende Februar gekürt. Beim Parteitag in Wiesbaden erhielt Habeck mehr als 96 Prozent der Delegiertenstimmen. Zuvor hatte der 55-Jährige in einer rund einstündigen Rede gesagt, er wolle Verantwortung übernehmen für die Menschen in Deutschland. Zugleich räumte Habeck eigene Fehler beim Heizungsgesetz ein, die ihn Vertrauen gekostet hätten. Er warnte aber auch vor einer Neuauflage der großen Koalition von Union und SPD. Das letzte derartige Regierungsbündnis unter der damaligen Kanzlerin Merkel ist seiner Meinung nach verantwortlich für die Wirtschaftskrise der letzten Jahre. Denn diese habe Deutschland in eine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen geführt, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 17:00 Uhr