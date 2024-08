Grüne Spitzenpolitiker wollen Arbeitsverbot für Geflüchtete abschaffen

Berlin: Spitzenpolitiker der Grünen haben ein Maßnahmenpapier zur Bekämpfung des Arbeits- und Fachkräftemangels in Deutschland erarbeitet. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, ist eine zentrale Forderung dabei, das Arbeitsverbot für Geflüchtete abzuschaffen. In dem Papier wird es demnach als absurd bezeichnet, dass Menschen, die in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung oder Bedrohung ihres Lebens suchen, das Verbot erhalten, hier zu arbeiten. Die Verfasser sprechen sich dafür aus, eine zentrale Einwanderungsagentur zu schaffen. Diese solle qualifizierten Arbeitssuchenden noch schneller, digitaler und dienstleistungsorientierter den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen. Die Anerkennung von Berufsabschlüssen und Qualifikationen solle schneller und einfacher werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2024 03:00 Uhr