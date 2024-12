Grüne präsentieren ihr Wahlprogramm - Union und SPD folgen

Berlin: Die Grünen haben am Vormittag ihr Programm für den Bundestagswahlkampf vorgestellt. Kanzlerkandidat Habeck erklärte dabei, wer eine Regierung anführen wolle, müsse es schaffen, verschiedene Interessen zusammenzuführen und müsse bereit sein, Selbstherrlichkeit zurückzustellen. Inhaltlich gebe es einige Punkte, die diesmal nicht typisch Grün seien, so Habeck. Er nannte unter anderem das Thema Sicherheit. Die Grünen wollen der Clan-Kriminalität den Kampf ansagen und dafür 1.000 neue Stellen bei der Bundespolizei schaffen. Außenministerin Baerbock ergänzte, die Partei wolle mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung dauerhaft in Wehrhaftigkeit investieren. Hinsichtlich der Wirtschaft sagte Habeck, Deutschland müsse sich noch einmal neu erfinden. Auch Union und SPD präsentieren im Laufe des Tages ihre jeweiligen Wahlprogramme der Öffentlichkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 11:00 Uhr