Grüne melden 9.000 neue Mitgliedsanträge seit dem Koalitionsbruch

Wiesbaden: Die Grünen starten mit ihrem dreitägigen Parteitag in den Bundestagswahlkampf. Bundesgeschäftsführerin Büning sagte zum Auftakt des Treffens in Wiesbaden, man habe wenig Zeit, aber man sei bereit. Büning berichtete, seit dem Bruch der Ampel-Koalition vor anderthalb Wochen seien bereits über 9.000 Anträge zum Partei-Eintritt eingegangen. Die Grünen hätten damit mehr Mitglieder als je zuvor. Im Laufe des Abends werden auf dem Parteitag die Reden des designierten Spitzenkandidaten Habeck und von Außenministerin Baerbock erwartet. Außerdem steht der Leitantrag der Parteiführung zur Debatte. Er wirbt unter dem Titel "Verantwortung in dieser Zeit" für weitere Reformen beim Klimaschutz und in der Wirtschaftspolitik. Morgen sollen die rund 800 Delegierten die neuen Parteichefs wählen. Ricarda Lang und Omid Nouripour geben die Posten auf, als Nachfolger sind Franziska Brantner und Felix Banaszak nominiert.

