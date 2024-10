Grüne lehnen FDP-Organspende-Vorstoß ab

Berlin: In der Bundespolitik ist eine neue Diskussion über das Thema Organspende entbrannt. Anlass ist der Vorschlag der FDP, auch bei einem Herz-Kreislauf-Tod die Organentnahme zu erlauben - bisher ist dafür der Hirntod die Voraussetzung. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kappert-Gonther bezeichnete die Idee des Koalitionspartners als Schnellschuss, der am Ende kontraproduktiv sein könnte. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Sorge, sprach sich in der Zeitung die Welt für eine Orientierungsdebatte im Bundestag aus. Für die Linke sind bestehende Hürden im derzeitigen System zu hoch. Aktuell warten mehrere tausend Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan.

