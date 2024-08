Grüne halten sich künftige Koalition mit der Union offen

Berlin: Die Grünen zeigen sich offen für eine künftige Zusammenarbeit mit der Union. Fraktionschefin Dröge sagte mit Blick auf die Ampel-Koalition, für ihre Partei sei klar, dass es so in einer künftigen Regierung nicht weitergeht. In der "Süddeutschen Zeitung" betonte sie, man werde nach der kommenden Bundestagswahl genau prüfen, mit wem man eine Koalition eingehe – auch die Union sei eine Option. Auch Grünen-Chef Nouripour sagte dem Blatt, man müsse nach der Bundestagswahl offen sein und könne nichts ausschließen. Am Sonntag erst hatte Nouripour die Ampel-Regierung als "Übergangsregierung" bezeichnet. Innerhalb der Koalition hat es in den letzten Tagen wieder offenen Streit gegeben: Vor allem zwischen FDP-Finanzminister Lindner und dem grünen Wirtschaftsminister Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 21:00 Uhr