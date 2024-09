Grüne fordern zwei Stunden Politik statt Verfassungsviertelstunde

Würzburg: Mehr Raum für politische Bildung an bayerischen Schulen haben die Landtags-Grünen zum Abschluss ihrer Herbstklausur in Würzburg gefordert. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Becher sagte, ein Feigenblatt wie das Verfassungsviertelstündchen der CSU reiche dafür nicht aus. Stattdessen fordere man zwei Stunden Politik- und Gesellschaftsunterricht pro Woche ab der fünften Klasse an allen Schularten. Becher erklärte, im Vergleich zu anderen Bundesländern erhielten Schulkinder im Freistaat bislang die wenigste politische Bildung.

