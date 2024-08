Grüne fordern von Arbeitsminister Heil Gesetz für Recht auf Homeoffice

Berlin: In der Diskussion über mehr Homeoffice haben die Grünen Arbeitsminister Heil aufgefordert, einen rechtlichen Anspruch per Gesetz zu ermöglichen. Das Homeoffice sei gerade für Frauen wichtig, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin Müller-Gemmeke dem "Tagesspiegel". SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Anspruch auf Heimarbeit verständigt. Bislang sind die Pläne aber nicht umgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 09:00 Uhr