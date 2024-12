Grüne fordern personelle Konsequenzen aus Anschlag von Magdeburg

Berlin: Im Bundestag hat die Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt begonnen. Der Innenausschuss des Bundestages will mögliche Pannen bei den Sicherheitsbehörden aufdecken. Für diesen Fall fordern die Grünen, dass jemand die politische Verantwortung übernimmt. Ihr Innenexperte von Notz sagte, anders als bei der Loveparade in Duisburg oder dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz müsse diesmal jemand geradestehen. Die CSU-Abgeordnete Lindholz will geklärt wissen, ob die Behörden ausreichend gut vernetzt gewesen sind. Neben der Union fordert auch SPD-Innenministerin Faeser mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Am Vormittag hatte bereits das Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestages über Konsequenzen aus dem Anschlag beraten.

