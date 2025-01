Grüne beschließen auf Parteitag Wahlprogramm

Berlin: Vor einer Stunde sind die Grünen zu einem Parteitag zusammen gekommen, um ihr Programm für die Bundestagswahl zu beschließen. Erwartet werden fast 830 abstimmungsberechtigte Delegierte. Als Redner sind neben den Partei- und Fraktionschefs auch Kanzlerkandidat Habeck sowie Außenministerin Baerbock eingeplant. Im Entwurf des Wahlprogramms fordern die Grünen unter anderem einen Mindestlohn von 15 Euro; sie schlagen einen kreditfinanzierten Deutschlandfonds vor - etwa für Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Bei der Migration setzen die Grünen auf eine faire Verteilung von Schutzsuchenden in Europa. In Umfragen steht die Partei vier Wochen vor der Bundestagswahl bei 13 bis 15 Prozent.

