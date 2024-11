Grüne beenden Parteitag mit Kür von Habeck zum Kanzlerkandidaten

Wiesbaden: Auf dem Bundesparteitag der Grünen soll Vizekanzler Habeck heute offiziell zum Kanzlerkandidaten der Partei gekürt werden. Vor der Abstimmung wird der amtierende Bundeswirtschaftsminister noch eine Rede halten, ebenso wie Außenministerin Baerbock. Gestern hatten die Delegierten in Wiesbaden Franziska Brantner und Felix Banaszak zur neuen Doppelspitze der Partei gewählt. Anschließend fassten die Grünen eine Reihe inhaltlicher Beschlüsse: So soll die Erbschafts- und Schenkungssteuer reformiert werden. Außerdem halten die Grünen an ihrer Forderung nach einem Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen fest. Und sie sprachen sich für ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 10:00 Uhr