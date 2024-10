Grüne appellieren an Scholz und Lindner

Berlin: Die Grünen rufen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner dazu auf, in Wirtschaftsfragen wieder an einem Strang zu ziehen. Fraktionschefin Dröge sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei nicht die Zeit für Inszenierungen. Scholz und Lindner sollten an die Werkbank zurückkommen, so Dröge. Der SPD und der FDP-Politiker hatten zuletzt parallel Wirtschaftsgipfel veranstaltet und planen weitere Treffen.

