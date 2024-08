Großflächiger Stromausfall im Landkreis Miltenberg

Miltenberg: In dem unterfränkischen Landkreis hat es am späten Abend einen größeren Stromausfall gegeben. Wie das Bayernwerk jetzt mitgeteilt hat, gingen in knapp 2.000 Haushalten in den Gemeinden Kirchzell, Weilbach und Amorbach die Lichter aus. Ein Baum war vorher bei einem heftigen Gewitter in eine Stromleitung gekracht. Ein Großteil der Betroffenen wird derzeit durch Notstrom-Aggregate versorgt. Das Bayernwerk hofft, dass die Reparaturarbeiten am Nachmittag abgeschlossen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 13:00 Uhr