Großbritannien will CO2-Emissionen bis 2035 massiv reduzieren

Baku: Großbritannien verschärft sein nationales Klimaschutzziel. Das hat Premierminister Starmer bei der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan erklärt. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll in den kommenden zehn Jahren um gut 80 Prozent sinken - verglichen mit dem Wert von 1990. Starmer ist als einer der wenigen Staats- und Regierungschefs der G20-Länder nach Aserbaidschan zur Konferenz gereist. Er forderte die anderen Länder auf, ebenfalls ehrgeizige Ziele vorzulegen. - Ähnlich äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres: Er appellierte an reiche Industriestaaten, die Entwicklungsländer im Kampf gegen die Klimakrise nicht im Stich zu lassen - schließlich hätten sie am stärksten zum Klimawandel beigetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 16:00 Uhr