Großbritannien und Italien setzen Asylverfahren für Syrer aus

Rom: Angesichts der Lage in Syrien setzen auch Italien und Großbritannien vorläufig ihre Asylverfahren für Menschen aus dem Bürgerkriegsland aus. Damit folge man dem Beispiel anderer europäischer Partner, teilte die italienische Regierung mit. Das britische Innenministerium erklärte, man überprüfe die gegenwärtige Situation und habe Entscheidungen über Asylanträge von Syrern ausgesetzt. Auch in Deutschland hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorerst alle Entscheidungen über Asylanträge aus dem Land gestoppt. Es geht um rund 47.000 Anträge. Derweil ist in Deutschland eine kontroverse Debatte über die Rückführung syrischer Flüchtlinge entbrannt. Aus der Union kam die Idee von "Rückkehr-Anreizen" für Syrer, wie etwa 1000 Euro Startgeld. Innenministerin Faeser mahnte zu Geduld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 06:00 Uhr