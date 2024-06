Großbritannien und Frankreich feiern D-Day

Portsmouth: Großbritannien und Frankreich feiern in den kommenden zwei Tagen die Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg - den sogenannten D-Day. Im britischen Portsmouth werden König Charles und Premierminister Sunak an einer Gedenkfeier teilnehmen. Der südenglische Hafen war einer der Ausgangsorte für den Angriff am 6. Juni 1944. In Frankreich soll dann Morgen die internationale Gedenkfeier folgen, zu der auch US-Präsident Biden, Kanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet werden. Die Landung der Alliierten in der Normandie markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Herrschaft der Nationalsozialisten.

