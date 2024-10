Großbritannien gewährt Ukraine Milliarden-Kredit

Großbritannien stellt der Ukraine einen Kredit in Höhe von umgerechnet gut 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie Verteidigungsminister Healey mitteilte, soll das Geld für militärische Zwecke verwendet werden. Damit könnten etwa Drohnen mit großer Reichweite entwickelt oder die Anschaffung von Flugabwehr und Artillerie finanziert werden. Erst gestern kündigte US-Verteidigungsminister Austin bei einem Besuch in Kiew weitere Militär-Lieferungen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2024 04:00 Uhr