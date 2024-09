Großbritannien entsendet 700 Soldaten nach Zypern

Kairo: Mehrere Nachbarstaaten erheben schwere Vorwürfe gegen Israel. In einer Erklärung der Außenminister von Ägypten, Jordanien und dem Irak heißt es, das Land dränge die gesamte Region in einen Krieg. Sie fordern, dass der UN-Sicherheitsrat sich mit der aktuellen Lage beschäftigt. Angesichts der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon entsendet Großbritannien derweil 700 Soldaten nach Zypern. Premierminister Starmer forderte alle britischen Staatsbürger zudem auf, den Libanon sofort zu verlassen. Israel hatte seine Angriffe am Morgen auf Ziele nördlich der Hauptstadt Beirut ausgeweitet. Die Hisbollah wiederum beschoss Tel Aviv erstmals mit einer Langstreckenrakete. Das Geschoss konnte aber abgefangen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 18:00 Uhr