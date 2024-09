Großbrand am Brocken ist vorerst unter Kontrolle

Wernigerode: Beim großen Waldbrand am Brocken im Harz sind die Löscharbeiten gegen 22 Uhr eingestellt worden. Der Kreisbrandmeister teilte mit, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle, das Feuer breite sich nicht weiter aus. In der Nacht würden deshalb lediglich Patrouillenfahrten durchgeführt. Gestern waren 250 Brandbekämpfer am Boden im Einsatz, unterstützt aus der Luft. Gegen acht Uhr früh sollen die Arbeiten wieder anlaufen. Dann wird nach Angaben eines Sprechers der Stadt Wernigerode das Maximum an Luftbrandbekämpfungsmitteln unterwegs sein, das sich über dem Brocken koordinieren lasse - nämlich acht Helikopter und vier Flugzeuge. Erstmals soll dem Löschwasser auch ein feuerhemmendes chemisches Mittel beigefügt werden. Der Abend könnte zudem Regen bringen. Das Feuer war am Freitag an mehreren Stellen ausgebrochen und hatte sich auf eine Länge von rund einem Kilometer ausgebreitet..

