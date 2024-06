Größtes Stadtfest Bayerns "Augsburger Sommernächte" ist zurück

Augsburg: Das größtes Stadtfest Bayerns, die "Augsburger Sommernächte" ist zurück. Gefeiert wird vom 27. bis 29. Juli in der Innenstadt. Dort werden 17 Bühnen errichtet. 220 Künstler bieten Musik aller Stilrichtungen von Hip Hop über Swing bis hin zu Jazz und Electro. Auch werden Tanzshows und -kurse geboten. Das Bühnenprogramm läuft täglich von 17 Uhr bis Mitternacht, danach gibt es Aftershowparties in Kneipen und Clubs. Die Essens- und Getränkestände haben sogar bis 1 Uhr nachts geöffnet. Auch der ÖPNV ist gut vorbereitet. Die Nachtbusse fahren bereits ab Donnerstag von 1 Uhr nachts an stündlich. Der Eintritt zu den Sommernächten ist kostenlos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 13:00 Uhr