Größte Silvesterparty in Deutschland vor dem Brandenburger Tor

Berlin: Milliarden von Menschen feiern heute Nacht den Rutsch in das Jahr 2025. Die größte Silvester-Party in Deutschland wird vor dem Brandenburger Tor steigen. Laut den Veranstaltern können sich dort bis zu 65.000 Feiernde versammeln. Rund 3.000 Polizisten sind in Berlin in der Nacht auf den Straßen im Einsatz. - Derweil müssen sich die Menschen an der Küste auf eine stürmische Silvesternacht einstellen. Auf Sylt fällt nach Angaben des Tourismus Service die Open-Air-Party auf der Strandpromenade von Westerland aus. Gleiches gilt für den Silvesterlauf. Auf Helgoland wurde das Feuerwerk abgesagt. Auch für Teile Skandinaviens und Großbritanniens gilt eine Sturmwarnung. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wurde die traditionelle Hogmanay-Party abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 08:00 Uhr