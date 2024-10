Grimme-Online-Awards gehen unter anderem an den Bayerischen Rundfunk

Marl: In Nordrhein-Westfalen sind am Abend die Grimme-Online-Awards vergeben worden - unter anderem an den Bayerischen Rundfunk. In der Kategorie Spezial ging der Preis an netzpolitik.org und den BR für die sogenannten "Databroker Files" über unkontrollierten Datenhandel im Netz. Außerdem wurde der BR-Podcast "In 5 Tagen Mord - Die Krimi-Challenge mit KI" mit dem KI-Sonderpreis geehrt. Der undotierte Grimme-Online-Award gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 06:00 Uhr