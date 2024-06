Grenzkontrollen werden wegen EM ausgeweitet

Berlin: Die Bundespolizei kann ab sofort an allen deutschen Grenzen kontrollieren. Das gilt für Straßen, aber auch für Flughäfen und Häfen. Die Kontrollen sind Teil des Sicherheitskonzepts der Fußball-EM, die in einer Woche beginnt. Bereits seit längerem gibt es Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz. Nun können Reisende vorübergehend auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten überprüft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 04:00 Uhr