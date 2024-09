Grenzkontrollen im Norden und Westen Deutschlands beginnen

Berlin: In der Nacht hat die Polizei auch im Norden und Westen Deutschlands damit begonnen, die Grenzen zu den Nachbarländern zu kontrollieren. Betroffen sind Reisende aus Frankreich, den Benelux-Staaten und Dänemark. Innenministerin Faeser hat aber angekündigt, dass sich die Auswirkungen auf Pendler in Grenzen halten sollen, weil Fahrzeuge nur stichprobenartig überprüft werden. Die SPD-Politikerin hatte die zusätzlichen Grenzkontrollen im Zuge der Debatte über die deutsche Asylpolitik in die Wege geleitet. In Bayern ändert sich dadurch vorerst nichts: An den Grenzen zu Österreich und Tschechien gibt es bereits feste Kontrollstationen. Dort werden nach Angaben der Grenzpolizei auch immer wieder Migranten zurückgewiesen, die keine Berechtigung haben, nach Deutschland einzureisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 13:15 Uhr