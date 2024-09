Grenzkontrollen im Norden und Westen Deutschlands beginnen

Berlin: In der Nacht hat die Polizei auch im Norden und Westen Deutschlands damit begonnen, die Grenzen zu den Nachbarländern zu kontrollieren. Betroffen sind Reisende aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark. Innenministerin Faeser hat aber angekündigt, dass sich die Auswirkungen auf Pendler in Grenzen halten sollen, weil Fahrzeuge nur stichprobenartig überprüft werden. Die SPD-Politikerin hatte die zusätzlichen Grenzkontrollen im Zuge der Debatte über die deutsche Asylpolitik in die Wege geleitet. In Bayern ändert sich dadurch vorerst nichts: An den Grenzen zu Österreich und Tschechien gibt es bereits feste Kontrollstationen.

