Google verliert US-Wettbewerbsprozess

Washington: Google hat in den USA in einem Rechtsstreit um die Internetsuche eine Niederlage erlitten. Ein Richter urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internet-Suche - und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigt. Das Urteil bezieht sich auf die Milliardensummen, die Google über die Jahre an andere Unternehmen gezahlt hat, um für die standardmäßige Vorinstallation seiner Suchmaschine auf deren Geräten und Internetbrowsern zu sorgen - etwa bei Apple oder Samsung. Über die Höhe der Strafzahlungen und andere Konsequenzen soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Google will gegen das Urteil Berufung einlegen. // STOPP // In der EU werden die Nutzer seit März gefragt, welche Suchmaschine sie aus einer Liste als standardmäßig genutzte auswählen wollen. Sehr viele entscheiden sich dabei aufgrund ihrer Erfahrungen für Google.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 08:00 Uhr