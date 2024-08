Göring-Eckardt gibt sich weiterhin kämpferisch einen Tag vor den Landtagswahlen

München: Die Grünen-Politikerin Göring-Eckhardt gibt sich am Vortag der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen kämpferisch. Dem BR sagte die Thüringerin, gerade weil es möglich sei, dass die Grünen aus beiden Landtagen ausscheiden, müsse man sich weiter engagieren. Mit Blick auf eines der Haupt-Wahlkampfthemen, die Migrationspolitik, sagte die Bundestagsvizepräsidentin, sie halte es nach dem Anschlag von Solingen für richtig, dass die Bundesregierung Klarheit bei der Abschiebung von Straftätern geschaffen habe. Laut einer Umfrage im Auftrag der ARD sind mehr als die Hälfte der Befragten in Thüringen und Sachsen mit der Arbeit der beiden Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken und Kretschmer von der CDU unzufrieden. Auch die wirtschaftliche Lage werde in Thüringen und Sachsen mehrheitlich als schlecht beurteilt. In Thüringen liegt den letzten Umfragen zufolge die AfD vor der CDU. In Sachsen führt die CDU von Regierungschef Michael Kretschmer knapp.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 12:00 Uhr