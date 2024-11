Glocken im Nordturm von Notre Dame läuten wieder

Paris: Zum ersten Mal seit dem Großbrand von Notre Dame haben wieder die acht Glocken des Nordturms geläutet. Der Vize-Rektor der Kathedrale sprach von einem sehr emotionalen Moment. Der Nordturm war bei dem Feuer vor fünf Jahren so stark beschädigt worden, dass die Glocken restauriert werden mussten. In dieser Woche erhielt die Kirche zudem drei neue Glocken, als Ersatz für die des Vierungsturms. Er war von den Flammen zerstört worden. Am 7. Dezember soll Notre Dame wieder öffnen.

