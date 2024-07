Globale IT-Probleme sorgen für Chaos im Verkehr und bei Banken

Berlin: Eine globale IT-Störung sorgt derzeit für Chaos. Neben anderen Airports in mehreren Ländern wurde auch der Betrieb am Berliner Flughafen wegen technischer Probleme vorübergehend eingestellt. Weltweit melden Fluggesellschaften, Banken und Medienorganisationen große Probleme: Unter anderem in Spanien, den Niederlanden, Indien, Australien, Neuseeland, den USA. Microsoft-Nutzer konnten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Nachrichtensender in Australien - darunter ABC und Sky News - konnten ihre Fernseh- und Radiokanäle nicht ausstrahlen und meldeten plötzliche Abschaltungen von Windows-basierten Computern. Die Website DownDetector, die von Nutzern gemeldete Internetausfälle verfolgt, verzeichnet zunehmende Ausfälle bei Diensten von Visa, ADT Security und Amazon sowie bei Fluggesellschaften wie American Airlines und Delta.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 10:45 Uhr