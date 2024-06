Glauber bestätigt Enteignungen für Bau von Rückhaltebecken

München: Bayerns Umweltminister Glauber hat bestätigt, dass mehrere Landwirte im Landkreis Augsburg enteignet werden sollen, um ab 2025 ein Hochwasser-Rückhaltebecken zu bauen. Der Freie Wähler-Politiker sagte dem BR, dies sei nötig, weil man in den Verhandlungen nicht weitergekommen sei. Er bezeichnete die Enteignungen als das "härteste Schwert, das es gebe". Nach der jüngsten Flut stand Glauber wegen eines bislang nicht umgesetzten Hochwasserschutzes an dem Donauzufluss Zusam in der Kritik. Es geht um ein Rückhaltebecken in Dinkelscherben, für das es bereits seit rund einem Jahrzehnt einen Planfeststellungsbeschluss gibt. Freistaat und Landwirte hatten sich nicht auf einen Entschädigungspreis für die Felder einigen können. Glauber wird am Vormittag im Landtag über die Konsequenzen aus dem jüngsten Hochwasser berichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 07:00 Uhr