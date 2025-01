Glatteis in Bayern sorgt für Unfälle und Schulschließungen

München: Eisglatte Straßen haben am Morgen zu zahlreichen Unfällen in Bayern geführt. In Niederbayern wurden mindestens zehn Unfälle gemeldet. Ein Mann starb in der Nähe von Landshut, als er mit seinem Auto gegen eine Lastwagen prallte, der sich wegen Glätte quergestellt hatte. In der Oberpfalz meldete die Polizei rund 30 Glätte-bedingte Unfälle, dabei kam bei Regensburg ein Mensch ums Leben. In Sommerhausen im Landkreis Würzburg schlitterte ein Linienbus an den Pfosten eines Stadttors. Sieben Personen wurden verletzt, eine davon schwer. In einigen Gegenden fällt zudem der Präsenzunterricht an den Schulen aus, etwa in Ansbach, Neustadt an der Aisch,-Bad Windsheim, Neustadt an der Waldnaab und Weiden in der Oberpfalz. Auch im Landkreis Würzburg bleiben zwei Schulen geschlossen

