Glatteis führt zu zahlreichen Unfällen in Teilen Bayerns

Regensburg: Glatte Straßen sorgen in Ostbayern und Franken derzeit für viele Unfälle. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagten, habe es in der Oberpfalz bis 7 Uhr rund 30 Unfälle gegeben - mit weiteren werde gerechnet. In Niederbayern waren es über zehn glättebedingte Unfälle, einer davon endete auf der Autobahn Landshut tödlich. Ob hier Glätte die Ursache war, muss laut Polizei aber noch geklärt werden. Auch in Mittel und Oberfranken kommt es zu mehr Unfällen aufgrund gefriender Nässe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 08:00 Uhr