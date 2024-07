Glasfasernetze in Teilen Frankreichs gekappt

Paris: In Teilen Frankreichs sind Glasfasernetze beschädigt worden. Sechs Départements sind betroffen, Paris jedoch nicht, wie Medien unter Berufung auf die Polizei berichten. Örtlich ist demnach der Zugang zu Kabel, Festnetz und Mobilfunk unterbrochen. Unklar ist bisher, wer für die Beschädigungen verantwortlich ist und wie viele Menschen betroffen sind. Die Taten erfolgten in der Nacht. - Die französische Polizei nahm unterdessen einen Mann auf einem Bahngelände fest - laut Innenminister Darmanin ein ultralinker Aktivist. Er soll verdächtige Gegenstände bei sich gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft teilte jedoch mit, dass die Festnahme in keinem Zusammenhang mit den Ermittlungen nach den Brandanschlägen auf die Bahn in der Nacht zum Freitag stehe. Der Bahnverkehr in Frankreich war dadurch kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele am Freitagabend stark gestört. Hunderttausende Menschen waren betroffen. Mittlerweile fahren die Züge wieder normal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 14:00 Uhr