Geywitz will Umzug aufs Land fördern und gegen Wohnungsleerstand vorgehen

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz will angesichts der Wohnungsnot in den Großstädten Menschen zum Umzug in kleinere Orte oder aufs Land bewegen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte die SPD-Politikerin, gerade in kleinen und mittelgroßen Städten sei das Potenzial groß, weil es dort auch Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gebe. Dort brauche es aber genügend Züge und Busse und digitale Angebote. Aufgehen werde die Strategie nur, wenn das Leben jenseits der Metropolen nicht als Notfalllösung wahrgenommen werde, so Geywitz weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 13:00 Uhr