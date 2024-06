Gewitter beeinträchtigt EM-Achtelfinale Deutschland-Dänemark

Dortmund: Ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel hat die Achtelfinal-Partie der DFB-Elf bei der Fußball-EM gestört. Die deutsche und die dänische Mannschaft mussten in der ersten Halbzeit für rund 25 Minuten aus Sicherheitsgründen vom Platz. Die Public-Viewing-Veranstaltungen in Dortmund und Umgebung wurden wegen des Unwetters vorzeitig für beendet erklärt. Allein im Westfalenpark hatten sich knapp 31.000 Fans aufgehalten. - In der ersten Achtelfinal-Begegnung hat die Schweiz überraschend Titelverteidiger Italien besiegt - mit 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 23:00 Uhr