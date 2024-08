Gewerkschaften rufen zu viertägigem Streik bei Discover auf

Frankfurt am Main: Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen in dieser Woche mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben die Besatzungen zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Der Ausstand bei der Ferien-Fluggesellschaft soll in der Nacht zu Dienstag beginnen und bis Freitagabend dauern. Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland. In dieser Woche hatten sich die Beschäftigten in getrennten Urabstimmungen eindeutig für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Hintergrund ist ein andauernder Streit mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi um die Tarifzuständigkeit bei Discover. Die Airline hat 27 Flugzeuge und bietet von München und Frankfurt Flüge zu verschiedenen Urlaubszielen in Europa und Übersee an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 20:00 Uhr