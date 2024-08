Gewerkschaften fordern schärfere Kontrollen von Hitzeschutz

Frankfurt am Main: Wegen steigender Temperaturen haben Gewerkschaften schärfere Kontrollen zur Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen in Betrieben gefordert. Es fehle an ausreichender Überwachung, sagte der für Gesundheitsschutz verantwortliche Vorstand der IG Metall, Urban, der "Rheinischen Post". Er forderte auch Sanktionen für untätige Unternehmen. Bauliche Maßnahmen zum Wärmeschutz würden in viel zu wenigen Werkhallen umgesetzt, bei der Arbeit unter freiem Himmel sei auch UV-Strahlung ein großes Problem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 12:30 Uhr