Gewerkschaften begrüßen Ladenschlussgesetz in Bayern

München: Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Handelsverband begrüßen es, dass die Ladenöffnungszeiten in Bayern weitgehend unverändert bleiben. Der bayerische DGB-Chef Stiedl sagte im BR-Fernsehen, ausgedehntere Öffnungszeiten hätten nur eine zusätzliche Belastung für die Beschäftigten mit sich gebracht. Der Sprecher des Handelsverbandes Bayern, Ohlmann, sagte ebenfalls im BR-Fernsehen, in anderen Bundesländern habe man Ladenöffnungszeiten wieder zurückfahren müssen, weil nicht ausreichend Kunden gekommen seien. Das Kabinett hatte gestern beschlossen, dass Geschäfte in Bayern weiterhin bis höchstens 20 Uhr geöffnet haben dürfen. Einige Lockerungen gibt es aber. So sollen künftig mindestens acht verkaufsoffene Event-Abende an Werktagen erlaubt sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 06:00 Uhr