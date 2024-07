Gewerkschaft ruft zu Warnstreik in Milchwirtschaft auf

Schongau: Im Tarifstreit in der bayerischen Milchwirtschaft sind mehrere Molkereibetriebe zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Außerdem gibt es am Mittag einen sogenannten "Milch-Demo-Zug" durch Schongau in Oberbayern. Der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zufolge sind neben Schongau auch Betriebe in Altusried und Obergünzburg im Oberallgäu betroffen. Die Gewerkschaft spricht von einer neuen Stufe der Eskalation. Die NGG verlangt 300 Euro mehr, das Arbeitgeberangebot liege bei 150 Euro. In der bayerischen Milchwirtschaft sind insgesamt rund 19.000 Menschen beschäftigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2024 10:45 Uhr