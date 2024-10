Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor Lehrkräftemangel wegen Ganztagsbetreuung

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt wegen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung vor einem Lehrkräftemangel. Laut der GEW-Vorsitzenden Finnern fehlen bis 2030 über 110.000 Lehrkräfte sowie mehrere hunderttausend Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie sie der Stuttgarter Zeitung sagte, müsse die Arbeit im Ganztagsbereich durch qualitative Weiterbildungen und gute Arbeitsbedingungen attraktiv werden. Gleichzeitig betonte sie, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sei eine einzigartige Gelegenheit, die Bildungslandschaft in Deutschland zu stärken. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung soll ab dem Schuljahr 2026/2027 für Kinder in der ersten Klasse greifen, bis zum Schuljahr 2029/2030 dann für Kinder bis einschließlich der vierten Klasse.

