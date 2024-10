Gewerkschaft der Polizei warnt vor Ausschreitungen am 7.10.

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor Ausschreitungen am Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober. Der GdP-Bundesvorsitzende Kopelke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, an dem Tag hätten alle Sicherheitsbehörden in Deutschland einen enormen Personalbedarf. Man werde robust und konsequent gegen Gewalttäter und Krawallmacher vorgehen. Der Sprecher der Berliner GdP, Jendro, sagte, vor allem in der Hauptstadt blicke man mit großer Sorge auf die kommenden Tage. Die Gewaltbereitschaft der pro-palästinensischen Szene entlade sich auf den Straßen wieder verstärkt in Hass, Antisemitismus und Gewaltexzessen. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen in Israel ein Massaker verübt, mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 Menschen verschleppt. Rund hundert von ihnen befinden sich wohl immer noch im Gazastreifen; man geht davon aus, dass viele bereits tot sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 10:00 Uhr