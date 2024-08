Gewaltsame Proteste in Großbritannien gehen weiter

London: In Großbritannien hat es den vierten Tag in Folge in mehreren Städten Ausschreitungen ultrarechter Gruppen gegeben. So versammelten sich etwa in Manchester, Bristol, Blackburn und Belfast jeweils hunderte Menschen und riefen rassistische und islamfeindliche Parolen. In Liverpool wurden Polizisten mit Stühlen, Ziegelsteinen und Feuerwerkskörpern beworfen. In Hull griff der rechte Mob ein Hotel an, in dem Geflüchtete untergebracht waren. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Premier Starmer verurteilte die Gewalt deutlich und sagte der Polizei seine volle Unterstützung zu. - Die gewaltsamen Proteste hatten nach dem Tod von drei Mädchen begonnen - daraufhin kursierten in sozialen Medien Falschmeldungen, der Angreifer sei Asylbewerber und Moslem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 06:00 Uhr