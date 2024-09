Gewalt an Schulen nimmt deutlich zu

Berlin: Die Gewalt an Schulen in Deutschland nimmt deutlich zu. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf Zahlen der Sicherheitsbehörden in den Bundesländern. Demnach wurden im letzten Jahr an Schulen fast 27.500 Gewaltdelikte gezählt - also etwa leichte und schwere Körperverletzungen. Das sind gut ein Viertel mehr als im Jahr davor. In Bayern fiel das Plus mit knapp einem Fünftel etwas kleiner aus. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Düll, fordert, Gewaltprävention und Anti-Aggressionsschulungen, lehnt Sicherheitsdienste mit Metalldetektoren an Schulen aber ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 03:00 Uhr